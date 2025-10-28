İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suudi Bakan el-Falih ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu kapsamında, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'i kabul etti.

AA28 Ekim 2025 Salı 18:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suudi Bakan el-Falih ile bir araya geldi
Yılmaz, NSosyal hesabından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması ve Gazze'de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren forum kapsamındaki verimli temaslarımızın yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum."

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili ve Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de yer aldı.

