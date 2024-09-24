Yılmaz, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "İzmir İş Dünyası Buluşması" programının ardından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, kendisine ikram edilen çayı içtikten sonra buradakilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Daha sonra Bilal Saygılı Külliyesi'nde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşu ve Hemşehri Dernekleri Buluşması etkinliğine katılan Yılmaz, konuşmasında Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada emperyalist birtakım hesapların, planların yapıldığını söyledi.

Yeni başkanlık kuruluyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi Yılmaz, bu emperyalist oyunlara maşa ve araç olanlara hiç kimsenin prim vermemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kimliklerimiz başımızın tacı, farklı diller konuşabiliriz farklı mezheplerimiz olabilir, farklı birtakım tercihlerimiz olabilir ama şunu unutmayalım, ortaklıklarımız, farklılıklarımızdan çok daha fazladır. Çok büyük ortaklıklara sahibiz, büyük bir milletiz, aynı tarihten, aynı medeniyetten beslenerek geliyoruz, aynı kadere, aynı hedeflere sahibiz. Varsın bazı konularda da farklı olalım. O farklılıklar da zenginliğimizdir. Çatışma konusu değil o farklılıklar aksine bizi zenginleştiren, bizi daha bir geleceğe güçlü taşıyan özelliklerdir. Farklılıklarımızı çatışma konusu haline getirip milletimizin gücünü, ülkemizin gücünü kırmaya çalışan emperyalist bazı oyunlara da en güçlü şekilde karşı olmamız lazım. Teröre, her türlü şiddete, ülkemizin birliği, beraberliği üzerinde oynanan oyunlara da hep birlikte net bir şekilde karşı durmamız lazım."

İzmir'e ve Türkiye'ye katkı sunan tüm derneklere, vakıflara teşekkür eden Yılmaz, "Bu toplumu güçlü kılan 3 unsur var. Devlet kamu, özel sektör ve sivil toplum. Bu üçü arasında güçlü bir ilişki varsa hepsi aynı hedefe dönmüşse o toplumun başarmaması mümkün değil. Dolayısıyla biz kamusuyla, özeliyle, sivil toplumuyla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah." dedi.

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 200 bin civarı konutu bu yıl sonu teslim edeceklerini belirterek, "2025'in sonu, 2026'nin ortaları gibi 450 bin konutu teslim etmiş olacağız, altyapısıyla, sosyoekonomik hayatıyla deprem bölgemizi canlandırıyoruz." diye konuştu.

"EKONOMİMİZ DOĞRU YOLDA"

Yılmaz, Türk ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankamızın rezervleri artıyor. Deprem harcamalarına rağmen bütçemizdeki açığı düşürüyoruz. Cari açık dediğimiz dış dünyaya da açığımızı ciddi anlamda yine düşürdük. Diğer taraftan kredi notlarımız artıyor. Ekonomimiz doğru yolda, ekonomimiz iyi yolda. Programımız, sonuçlar üretiyor ama birileri bu programın başarılı olmasını tabii ki istemiyordur. Siyasi sebeplerle, ekonomik sebeplerle bu programın başarısız kılmak için uğraşanlar da elbette vardır. Biz onlara bakmadan kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve desteğiyle ehil kadrolarımızla, ekip ruhu içinde programımızı hayata geçiriyoruz ve hayata geçirmeye devam edeceğiz."

İZMİR KÖRFEZİ'NDEKİ ÇEVRE FELAKETİ

İzmir Körfezi'nde yaşanan sorunu bildiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

"Maalesef bu kötü kokuları, balık ölümlerini izliyoruz haberlerde. Canlı olarak biz de gördük, siz her gün yaşıyorsunuz. Burada esas sorumluluk tabii ki yerel yönetimlerin. Keşke yerel yönetimler zamanında gerekli yatırımları yapsaydı da bu sonuçla karşı karşıya kalmasaydık. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Yıllardır bu yatırım işlerini takip eden bir arkadaşınız olarak. Son yıllarda özellikle metropol şehirlerimizde muhalefetin aldığı şehirlerde belediye bütçelerinde yatırımın payı ciddi şekilde düşüyor. Hemen hemen hepsi yeterli yatırım yapmıyorlar. Parayı başka şeylere harcıyorlar demektir. Reklamından tutun popülist bir takım harcama kalemlere varıncaya kadar. Değerli arkadaşlar bunu bir süre yapabilirsiniz. Bir süre size destek de getirebilir. Ama bu sermayeden yemektir. Yatırım demek sermayeye ilave yapmak demektir. Yatırım yapmıyorsanız bir süre sonra o yediğimiz sermaye tükenir. İşte orasından burasından çatlamaya başlar. Dolayısıyla ben yerel yönetimleri tekrar önceliklerini gözden geçirmeye ve halkın gerçek ihtiyaçlarına dönük yatırımlara odaklanmaya davet ediyorum. Kendilerinin bileceği iş yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa inanıyorum ki halkımız bunun demokratik hesabını sandıkta sorar. Halk bunları unutmaz, ona da yürekten inanıyorum."

Yılmaz, bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını, özel sektör ve yerel yönetimlerin de kendi üzerlerine düşeni yapması gerektiğini, İzmir'i sevdiklerini ve kentin bu sorunla yaşamasını istemediklerini söyledi.



AK Parti İzmir Milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ile Yaşar Kırkpınar'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da konuşma yaptığı programa AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Şebnem Bursalı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de yer aldı.