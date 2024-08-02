İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1786
  • EURO
    36,1894
  • ALTIN
    2631.15
  • BIST100
    10526.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'En zorlu şartlarda bile direncinde en küçük bir zayıflama olmayan mazlum Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 16:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz
ABONE OL

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, değişik parti gruplarından milletvekilleri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile katıldıklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal başta olmak üzere Hamas yetkililerine, merhum Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye başta olmak üzere ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin en derin taziye dileklerini ve dayanışma duygularını ifade ettiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"En zorlu şartlarda bile direncinde en küçük bir zayıflama olmayan mazlum Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edecek, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimize ve İslam alemine tekrar başsağlığı diliyor, şehit Heniyye'ye cenaze merasimi dolayısıyla bulunduğumuz Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ve Katar yetkililerine ev sahiplikleri için şükranlarımızı sunuyoruz."

  • CevdetYılmaz
  • FilistinliKardeşler
  • Destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.