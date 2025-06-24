İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2025 Salı / 28 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6394
  • EURO
    46,0376
  • ALTIN
    4226.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, küresel adaleti savunmaya devam edecek
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, küresel adaleti savunmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye, etkin bir güç ve diplomasi merkezi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli yönetiminde, hem iç cephesini güçlendirmeye hem de Filistin davası başta olmak üzere, bölgesel ve küresel düzeyde istikrarı ve adaleti savunmaya devam edecektir.' açıklamasında bulundu.

AA24 Haziran 2025 Salı 15:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, küresel adaleti savunmaya devam edecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin, insani ve çevresel riskleri azaltmanın yanı sıra, ekonomik etkileri bakımından da olumlu olacağını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte bölgemizde tırmanan jeopolitik gerilim, bugün itibarıyla sağlanan ateşkesle birlikte azalmaya başlamıştır. Bu gelişme, insani ve çevresel riskleri azaltmanın yanı sıra, ekonomik etkileri bakımından da olumlu olacaktır. Ancak bölgemizin asıl ihtiyacı, herkes için adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesidir. Bunun yolu ise işgal ve yıkım politikalarıyla karşı karşıya kalan Filistin halkının, başta Gazze olmak üzere, huzurlu bir ortama ve insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına kavuşmasından geçmektedir. Türkiye, etkin bir güç ve diplomasi merkezi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli yönetiminde, hem iç cephesini güçlendirmeye hem de Filistin davası başta olmak üzere, bölgesel ve küresel düzeyde istikrarı ve adaleti savunmaya devam edecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.