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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin AB üyeliği uluslararası sistem ve küresel barış için de önemli faydalar sağlayacaktır

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye'nin üyeliği, sadece Türkiye ve AB için değil, bölgemiz, uluslararası sistem ve küresel barış için de önemli faydalar sağlayacak, AB'nin küresel etkisini de artıracaktır' dedi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 16:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin AB üyeliği uluslararası sistem ve küresel barış için de önemli faydalar sağlayacaktır
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB'ye üyelik perspektifi ele alındı.

"AB'NİN KÜRESEL ETKİSİNİ DE ARTIRACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bölgesel krizlerin ve küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye ve AB'nin güvenlik, göç yönetimi, ekonomi ve iklim değişikliği gibi alanlarda daha güçlü işbirliği geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve yeni alanlara genişletilmesi için üyelik sürecimizin net şekilde desteklenmesi, Gümrük Birliğinin modernizasyonu, vize serbestisi ve yapısal diyalog mekanizmalarının devreye alınması şarttır. Türkiye'nin üyeliği, sadece Türkiye ve AB için değil, bölgemiz, uluslararası sistem ve küresel barış için de önemli faydalar sağlayacak, AB'nin küresel etkisini de artıracaktır. Sayın Büyükelçi'ye ziyaretleri için teşekkür ediyor, işbirliğimizin artarak devamını temenni ediyorum."

  • cevdet yılmaz
  • cumhurbaşkanı yardımcısı

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