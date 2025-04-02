Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Ülkemizin gerçek gündemi, bölgemizdeki jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederek etkin dış politika ile milli menfaatlerimizi korumak, terörsüz Türkiye hedefini hayata geçirerek çocuklarımız için huzurlu bir gelecek inşa etmek, deprem bölgemizde hızla devam eden inşa ve ihya çalışmalarını tamamlayarak şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek, istikrar içinde büyüme ve kalıcı sosyal refah için ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam etmek, kritik alanlarda reformlar yaparak demokrasi ve kalkınma çıtasını yükseltmek."