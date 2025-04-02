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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ''ülkemizin gerçek gündemi'' sözleriyle tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ülkenin gerçek gündeminin etkin dış politikayla milli menfaatleri korumak, terörsüz Türkiye hedefini hayata geçirerek çocuklar için huzurlu gelecek inşa etmek olduğunu bildirdi.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ''ülkemizin gerçek gündemi'' sözleriyle tek tek açıkladı
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gerçek gündemi, bölgemizdeki jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederek etkin dış politika ile milli menfaatlerimizi korumak, terörsüz Türkiye hedefini hayata geçirerek çocuklarımız için huzurlu bir gelecek inşa etmek, deprem bölgemizde hızla devam eden inşa ve ihya çalışmalarını tamamlayarak şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek, istikrar içinde büyüme ve kalıcı sosyal refah için ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam etmek, kritik alanlarda reformlar yaparak demokrasi ve kalkınma çıtasını yükseltmek."

  • Cevdet Yılmaz
  • milli menfaatler
  • etkin dış politika

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