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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, İSO ve İTO'yu ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, İSO ve İTO'yu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) ziyarette bulundu.

AA26 Kasım 2024 Salı 18:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, İSO ve İTO'yu ziyaret etti
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İlk olarak İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Yılmaz ve Şimşek, daha sonra İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, göreve geldikleri ilk günden bu yana, iş dünyası temsilcileriyle istişareye büyük önem verdiklerini ve onlarla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde, Orta Vadeli Program (OVP) öngörüleri, güncel ekonomik gelişmeler ile iş dünyamızın talep ve önerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Üretimden ihracata, istihdamdan finansmana kadar pek çok konuyu ele aldığımız toplantılarımızın, ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesine katkı sağlamasını diliyorum. Oda başkanlarımıza ve yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, ülkemize sağladıkları katma değerin artarak devam etmesini temenni ediyorum."

  • CEVDET YILMAZ

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