Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret ara zammı ile birlikte yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.