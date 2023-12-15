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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Denizli'de maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Denizli'de maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gece Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili, 'Hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimizce kurtarılan değerli kardeşimize de şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli soruşturma, idari soruşturma devam ediyor.' dedi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 10:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Denizli'de maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama
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Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, buradaki konuşmasında, "Dün gece Denizli Acıpayam ilçemizde bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimizce kurtarılan değerli kardeşimize de şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli soruşturma, idari soruşturma devam ediyor. Bir daha böyle elim kazalar yaşamamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • Cevdet Yılmaz
  • maden kazası
  • soruşturma

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