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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Dünya Çevre Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Dünya Çevre Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 15:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Dünya Çevre Günü mesajı
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Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gezegenimizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için; çevre ve iklim krizi farkındalığını yükselterek ortak bir çevre bilinci oluşturmalıyız. Daha sürdürülebilir bir yaşam için, atık yönetimi ile geri dönüşümü yaygınlaştırıp, su ve enerji tüketimimizi düzenleyerek insanlığın bu ortak çabasına katkıda bulunmalıyız. Çevre Haftası vesilesiyle herkesi sorumlu davranarak doğayı korumaya, geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyorum."

  • Cevdet Yılmaz
  • Çevre Günü
  • Çevre Haftası

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