Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile 2025 yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imza törenine katıldı. Anlaşmayı imzalayan Yılmaz ve Üstel, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Yeni anlaşmanın, KKTC, Kıbrıs Türk halkı ve bölgeye refah getirmesini dileyen Yılmaz, anlaşmanın KKTC'nin sürdürülebilir büyümesini hedefleyen ve Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak stratejik projeleri hayata geçirmeyi amaçladığını söyledi.

Yılmaz, KKTC'nin Dördüncü 5 Yıllık Kalkınma Planı'nın ocak ayında kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatarak, 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın da Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde hazırlandığını belirtti.

Geçen yıl imzalanan 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında KKTC'ye 15,9 milyar lira ödenek tahsis edildiğini anımsatan Yılmaz, sekiz ay içerisinde bu tutarın yüzde 72'sine denk gelen 11,5 milyar liralık kısmının fiilen kullanıldığı bilgisini verdi.

- "E-DEVLET MOBİL UYGULAMASININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Cevdet Yılmaz, 2024 yılı anlaşması kapsamında KKTC'nin iktisadi ve mali gelişimine, refahına yönelik kamusal faydayı esas alan ve vatandaşa dokunan birçok projenin hayata geçirildiğini belirterek, bu çerçevede, KKTC genelinde depremde yıkılma riski taşıyan okulların güçlendirilmesi veya yeniden yapımları için 594 milyon lira ödenek tahsis edildiğini, talepte bulunan okulların ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılandığını, 18 okulun bakım ve onarımının tamamlandığını ve 11 okulda ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Sağlık alanında önemli projelerin hayata geçirildiği, 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi'nin, 14 Kasım 2024'te hizmete açıldığını hatırlatan Yılmaz, Gazimağusa'da yer alan Maraş Sağlık Merkezi'nin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, Pamuklu Sağlık Merkezi'nin ise ihale sürecinin kısa sürede tamamlanacağı aktararak, Lapta Sağlık Ocağı'nın ilave poliklinik odalarıyla büyütülmesi ve baştan sona tadil edilmesi projesinde de son aşamaya gelindiği kaydetti.

KKTC'nin bir yıllık ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak amacıyla, 212 milyon lira değerindeki ilaç ve tıbbi malzemenin sevkiyatının Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda iki parti halinde Aralık ayında Ada'ya ulaştırıldığını belirten Yılmaz, tarımda ise Narenciye Sektörü, İleri Meyve İşleme, Donmuş ve Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılacak tesislerin ihalesinin tamamlandığını, yüklenici firmanın çalışmalara başladığını, ayrıca narenciye sektörünün geçen sene yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla Türkiye'den 100 milyon liralık bir hibenin aktarıldığını söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projesi'nde sona gelindiği, açılışının gelecek aylarda yapılacağını dile getirerek, aynı kompleks içerisinde yer alacak olan Millet Kütüphanesi ve Yüksek Mahkeme Binası'nın inşasına da başlandığı bildirildi. Yılmaz, 10 Nisan'da Ada'yı ziyaret etmeyi planladığını ve KKTC Hükümeti ile birlikte oradaki yeni başlayan çalışmaların temel atma törenlerini yapacaklarını aktardı.

"Ada Kıbrıs" markası altında etkin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve markanın küresel turizm pazarında ileriye taşınması için ortak çalışmaların sürdüğünü, tüm bakanlıklarda devam eden e-Devlet projelerinin, Dijital Dönüşüm Ofisi eşgüdümünde ilerletildiğini belirten Yılmaz, "Buradan şu müjdeyi de vermek isterim, e-Devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olup, çok kısa sürede uygulamanın lansmanını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Ramazan ayının bereketiyle, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke'deki 18 noktada günlük ortalama 7 bin 300 kişiye iftar yemeği verildiğini, 23 köyde 5 bin 900 kişiye gezici noktalarda iftar ikramlarının yapıldığını anlattı.

- "TÜRKİYE'DEN ELEKTRİK TEMİNİ İÇİN TEKNİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEKTİR"

2025 yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında KKTC'nin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak, altyapısını güçlendirmek ve sosyal refahını artırmak amacıyla geniş kapsamlı projelerin hayata geçirilmeye devam edileceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, öncelikli olarak altyapı yatırımları, reel sektör destekleri, kamu hizmetlerinin modernizasyonu ve sosyal projeleri öne çıkarıyoruz. 2025 yılı anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar lira yeni ödenek tahsis edilirken, devirlerle birlikte toplam kaynak 21 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu bütçe, sürdürülebilir ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve reel sektör desteklerine öncelik verilerek kullandırılacaktır. Bütçenin oransal dağılımına baktığımızda yüzde 58'i altyapı ve reel sektör projelerine, yüzde 11'i kamu maliyesi desteklerine, yüzde 31'i ise savunma harcamalarına ayrılmıştır.

Ana hatlarıyla, 2025 yılında öncelik verilecek projelerimize de kısaca değinmek isterim. Altyapı ve enerji yatırımları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve altyapısını güçlendirmek amacıyla Türkiye'den KKTC'ye elektrik temini için teknik çalışmalara devam edilecektir. Karayollarında 35 kilometresi bölünmüş yol olan 2 adet yol yapım projesi ile birlikte 322 kilometre uzunluğundaki 3. sınıf yol ağında yapım, bakım ve onarım işleri sürdürülecektir. Ayrıca bizleri de çok üzen trafik kazaları nedeniyle yaşanan zararların, ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla, belirlenen riskli güzergahlarda yol aydınlatmaları yapılarak yolların daha güvenli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tarımsal üretimi artırmak amacıyla Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Projesi ve 207 kilometrelik Depo Bağlantı Hattı Projesi devam edecektir."

Cevdet Yılmaz, eğitim ve sağlık yatırımları kapsamında, bir okulun yıkılarak yeniden yapılması, iki yeni okul kompleksinin inşa edilmesi ve mevcut okulların modernize edilmesi için 2025 yılında eğitime 700 milyon lira destek verileceğini belirten Yılmaz, tıbbi cihaz ve ilaç temini için 480 milyon lira kaynak ayrıldığını ve otizmli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir Otizm Merkezinin de hizmete alınacağını bildirdi.

Bu yatırımların KKTC'nin sürdürülebilir kalkınmasını hızlandıracağını, altyapıdan tarıma, eğitimden dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede somut dönüşümleri hayata geçirmeyi amaçladığını belirten Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü kardeşlik bağları ve ortak vizyon doğrultusunda, KKTC Başbakanlığı ve tüm bakanlıklarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

- "BİR ÇÖZÜM ANCAK ADA'DAKİ GERÇEKLER ÜZERİNE İNŞA EDİLEBİLİR"

Cevdet Yılmaz, milli dava Kıbrıs meselesine milletçe ve devletçe sahip çıkmaya devam ettiklerini, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteklerini bir kez daha yinelediklerini dile getirdi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Modası geçmiş, defalarca denenmiş, iki tarafın rızasını yansıtmayan önerilerin bizi çözüme götürmeyeceği ortadır. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilebilir. Bu çerçevede, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesi çözüme giden yolu açacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'nda bir kez daha ifade ettikleri üzere, uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulmalıdır.

Çok uzun zamandır devam eden insanlık dışı izolasyonlar da mutlaka kaldırılmalıdır. Ada'daki iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yan yana yaşaması, bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacaktır. Şuna biz gönülden inanıyoruz. Birçok ortak proje var iki devletin yapabileceği. Bir araya gelip birlikte çalıştıklarında hem Türk tarafına hem Rum tarafına ortak faydalar üretecek çok çeşitli alanlar var, çok çeşitli proje başlıkları var.

Bundan sonraki dönemde tüm Ada'da yaşayanların refahını, huzurunu artırıcı bir anlayışla hareket etmeyi düşünüyoruz. 17-18 Mart tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin himayesinde Cenevre'de Kıbrıs konusunda düzenlenen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıda da bu doğrultuda yapıcı bir yaklaşım sergiledik. Ada'da yaşayan herkese yarar sağlayacak projelerde Rum kesimiyle ortak çalışmalar yapmaya da her zaman hazırız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasının sonunda, imzalanan 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın hayırlara vesile olmasını diledi, anlaşmanın hazırlık sürecine katkı veren ve nihai hale getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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