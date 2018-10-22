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Cumhurbaşkanlığından Danıştayın Öğrenci Andı kararına ilişkin açıklama: Hukuki süreç devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Danıştayın Öğrenci Andı kararına ilişkin 'Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Danıştayın Öğrenci Andı kararına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kalın, şunları kaydetti:

"Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız. Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsızlığı asla söz konusu değildir. Bu ifade okullarda okunmayınca bizim ne Türklüğümüzden bir kaybımız olur ne Türklük kimliği ortadan kalkar."

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