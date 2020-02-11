11.02.2020 17:40 - Güncelleme: 11.02.2020 17:41

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Bakan Gül şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir.

15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır."