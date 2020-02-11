İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,009
  • EURO
    6,5662
  • ALTIN
    304.348
  • BIST100
    119862
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adalet Bakanı Gül: Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir
Güncel

Adalet Bakanı Gül: Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir.' dedi.

11.02.2020  17:40 - Güncelleme: 11.02.2020  17:41

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Bakan Gül şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir.

15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır."

Bahçeli: Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmeli

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama
İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama

İdlib'de rejim helikopteri düşürüldü! MSB'den ilk açıklama

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi
S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.