23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7896
  • 6,4475
  • 276.493
  • 98547.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

''Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bekası açısından tarihi bir duruş sergiledi''

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi. Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avdagiç, Türkiye ve ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'nin sınırlarını korumada ve sınırlarının hemen dışında kendisine yönelik oluşacak tehditlere karşı nasıl önlemler alabileceğini göstermedeki kararlığını açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Suriye'de bulunan ülkelerin de bu konuda Türkiye'yi nihayet anladıklarını görüyoruz. Bu bakımdan Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan mutabakat, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin bölgeyi terk edecek olmasını sağlayacak önemli bir kazanımdır, arzu edilen hedefe götürecek bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın mutabakatla hayata geçmesi Türkiye'nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur, başarısıdır."

Avdagiç, 5 gün içinde terör unsurlarının bölgeyi terk etmesinin ardından, güvenli bölgenin hızlıca tesis edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergilediğini vurgulayan Avdagiç, "Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk iş dünyası her şart altında bütün gücümüzle devletimizin ve ordumuzun yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

Tel Abyad´da bulundu! Mehmetçik adım adım terörü temizliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yapımına 7 yıl önce başlanmıştı, başvuru yağıyor!

Yapımına 7 yıl önce başlanmıştı, başvuru yağıyor!

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

O magandalar yakalandı

O magandalar yakalandı

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız! İşte o büyüleyici fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız! İşte o büyüleyici fotoğraflar

Çiğ köftede büyük hile: Baharat yerine bakın ne koyuyorlar?

Çiğ köftede büyük hile: Baharat yerine bakın ne koyuyorlar?

İzmir'de karaya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İzmir'de karaya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
 

POPÜLER HABERLER

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA