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''Cumhurbaşkanımızı Malatya'ya davet ettik''

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte AK Parti'nin 156. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti.

IHA16 Ağustos 2022 Salı 16:04 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti 156. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Malatya'ya davet etti.

Görüşme sarasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayısı ikramında da bulunan Başkan Gürkan, Malatyalıların selamlarını da ileterek kente gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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