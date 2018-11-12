Altun'dan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'a yanıt

Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna, cinayet emrini kimin verdiği dahildir. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında iletişim kopukluğu varsa bu sorunu çözecek olan Türkiye değil Fransız makamlarıdır."