Cumhurbaşkanına çağrı yaptılar: Vazgeç

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:03 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:03

Meclis Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said, aldığı olağanüstü kararlar ile anayasa aykırı davranarak Meclis'i kapattı. Özgür bir parlamento olmadan demokrasi olamayacağından, normal hayata dönmeye ve parlamentonun yasama ve gözetim görevlerini yerine getirmeye devam etmesi için olağanüstü kararları kaldırmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bazı milletvekillerinin sivil ve askeri mahkemelerde haksız yere yargılanmalarına dikkat çekilen açıklamada, maaşları ödenmediği için aileleriyle mağdur olan milletvekillerinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, 80. maddenin de ön gördüğü gibi parlamento çalışmaları askıya alınsa dahi Meclis'in tamamen kapatılamayacağı hatırlatıldı.

- Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim'de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştı.