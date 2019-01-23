‘Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası' yapanlara operasyon
Bitlis’te sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yapanlara ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sosyal paylaşım sitelerinde “Basın, Yayın Yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapma ve Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarını içerecek şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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