‘Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası' yapanlara operasyon

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sosyal paylaşım sitelerinde “Basın, Yayın Yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapma ve Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarını içerecek şekilde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.