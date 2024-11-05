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''Cumhurbaşkanına hakaret''ten İlyas Salman'a 4 yıl 8 ay hapis istemi

İlyas Salman'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DHA5 Kasım 2024 Salı 16:37 - Güncelleme:
''Cumhurbaşkanına hakaret''ten İlyas Salman'a 4 yıl 8 ay hapis istemi
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Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan 'Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum' başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı'nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiği belirtildi.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep ederken müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek sanık Salman'ın cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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