Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı tamamlandı

28 Haziran 2021 Pazartesi 19:52 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 20:03

Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Türkiye dahil 6 ülkeden 37 ekibin kayıt yaptırdığı Yarışta, ulusal ve uluslararası 300'ü aşkın yarışçı, 8 grupta yarıştı. Dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında Halikarnas Kupası için mücadele verilen Yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti'nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla'nın eşsiz güzellikleri Yarışçılara eşlik etti. DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, 27 Haziran Pazar günü Bodrum Kalesi'nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. ULUSLAR ARASI YAT YARIŞLARI MUĞLA ETABI KESİN SONUÇLAR

Halikarnas Kupası – En Hızlı Tekne (Line Honours) ödülü

· 13 saat 56 dk 53 sn lik rekor sürede rotayı tamamlayan Erkan Bilsev yönetiminde ki PERLEWHITE teknesi oldu.

Halikarnas Kupası –Genel Klasman (IRC Overall) Ödülleri

1. Murat Tan yönetiminde ki GOOD DAY SUNSHINE

2. Tora Sebahattin Kutoğlu yönetiminde ki WINGS OF ISLAND

3. Arbuzov Andrey yönetiminde ki CORRIER DU COEUR

Knidos özel ödülleri

· Onur Tok yönetiminde ki TEAM LINEA ROSSA

· Tora Sebahattin Kutoğlu yönetiminde ki WINGS OF ISLAND

· Halil Arıkan yönetiminde ki WINTER BLUE

· Kaan Parlas yönetiminde ki CYGNUS

· Murat Tan yönetiminde ki GOOD DAY SUNSHINE

· Yusuf Erce Demirtaş yönetiminde ki VAMOS

· Erhan Abay yönetiminde ki ELİSA

· Hasan Basri Aslan yönetiminde ki BLUE DREAM

Halikarnas Kupası

IRC 0 sınıfı

1. Arbuzov Andrey yönetiminde ki COURRIER DU COEUR

2. Erkan Bilsev yönetiminde ki PERLEWHITE

3. Onur Tok yönetiminde ki TEAM LINEA ROSSA

IRC 1 sınıfı

1. Tora Sebahattin Kutoğlu yönetiminde ki WINGS OF ISLAND

2. Cenk Tekkaya yönetiminde ki NISSAN-FIFTYFIFTY

IRC 2 sınıfı

1. Halil Arıkan yönetiminde ki WINTER BLUE

2. Semih Pekyörür yönetiminde ki FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN

3. Tunca Çalışkan yönetiminde ki STORMY

IRC 3 sınıfı

1. Bülent Çelik yönetiminde ki İSKORPİT

2. Kaan Parlas yönetiminde ki CYGNUS

3. Hasan Ergün Nalbantoğlu yönetiminde ki MERCER BLUE MILES

IRC 4 sınıfı

1. Murat Tan yönetiminde ki GOOD DAY SUNSHINE

2. Halit Özbekli yönetiminde ki NESLİSU

3. Murat Okay yönetiinde ki OPTİMUS

Gezgin (A) sınıfı

1. Yusuf Erce Demirtaş yönetiminde ki VAMOS

2. Ekber Levent yönetiminde ki ZOSO

3. Ergün Ramazan Sarıoğlu yönetiminde ki DEFNE

Gezgin (B) sınıfı

1. Erhan Abay yönetiminde ki ELİSA

2. Deniz Bozkurt yönetiminde ki MENESTREL

Gezgin (C) sınıfı

1. Erhan Uyan yönetiminde ki UYAN SAILING-KRAKEN

2. Hasan Basri Aslan yönetiminde ki BLUE DREAMS

3. Ersen Dinç yönetiminde ki LOBSTER

Kesin sonuçların yer aldığı tam listeye ve yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabıyla ilgili bilgi veren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu "Muğla, tarihi, doğal güzellikleri ve tesisleriyle dünya standartlarında bir marka. Bu organizasyonla ülkemizin pozitif imajına katkı sağlamak, hem de Muğla ilimizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış oldukça zorlu bir yarıştı. Ekipler 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, rüzgâra karşı kat ettiler. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri" açıklamasında bulunarak kazanan ekipleri kutladı.

Ödül töreni kapsamında gerçekleştirilecek konser programı Marmaris İçmeler bölgesinde meydana gelen orman yangınında görevli Görkem Hasdemir'in şehit olması nedeniyle iptal edilerek, kupa takdiminin ardından sona erdi.

YARIŞLARIN İSTANBUL ETABI 29-31 EKİM 2021'DE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak İstanbul etabında, 'İki kıtada yaşayan şehir' adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabı 31 Ekim'de görkemli ödül töreni ile sona erecektir.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN KITALARARASI YARIŞACAKLAR

Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacaktır.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslar arası misyon temsilcilerinin de alandan izlediği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirildi.