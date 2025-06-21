İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2025 Cumartesi / 25 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7257
  • EURO
    45,8826
  • ALTIN
    4297.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Üç ülkeye yeni büyükelçi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Üç ülkeye yeni büyükelçi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

IHA21 Haziran 2025 Cumartesi 01:57 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Üç ülkeye yeni büyükelçi
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hollanda Krallığı Büyükelçisi Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Büyükelçiliğine Litvanya Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu, Hollanda Krallığı Büyükelçiliğine Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan atandı.

BAKANLIKLARDA ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esener atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Öztimur atandı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine 23, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliklerine ise 25 yeni isim atandı.

ADLİ TIP KURUMU'NDA ATAMALAR

Karar ile birlikte Adli Tıp Kurumunda Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Ajda Ağırbaş, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Figen Tunalı Türkdoğan, Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hasan Gökçay getirildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMALAR

Karara göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Kılınçel ve Nurettin İnce, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barbaros Murat Köse, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuray Serdaroğlu Erbil, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Çağlar Kaya, Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Gökyurt, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Cem Erdem atandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.