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Güncel

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.

04 Ağustos 2020 Salı 13:01 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 13:01
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