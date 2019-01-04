Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Çırak atandı Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.