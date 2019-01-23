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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Suriye'de sadece terörün tüm türleriyle mücadele etmiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova’ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin’le masaya yatıracakları meselelerle ilgili olarak, “Türkiye’nin öncelikleri, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarıdır. Türkiye bu amaçlar doğrultusunda çalışmaya devam edecektir.” dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da olacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’deki son gelişmelerin de dâhil olduğu bölgesel meselelerin yanı sıra Türk-Rus ilişkilerinin masaya yatırılacağını belirtti.
 
Türkiye Suriye’de yalnızca terörün her türüyle mücadele etmediğini söyleyen Altun, “Aynı zamanda kapısının önündeki yıkıcı krizin çözümü için siyasi çözüm de arıyoruz.” dedi.
 
Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı, Türkiye’nin öncelikleridir. Türkiye bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.” ifadelerini kullandı.

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