Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, '28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak.' dedi.
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