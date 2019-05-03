Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Büyükelçiliği açıklamasına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABD Büyükelçiliği açıklamasına tepki: ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya teşvike devam edeceğiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "ABD’yi, basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya teşvik etmeye devam edeceğiz. Washington, diğer ülkelerdeki parmakları işaret etmek yerine, aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunların ele alınmasına odaklanmalıdır." dedi.
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