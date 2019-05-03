Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Büyükelçiliği açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "ABD’yi, basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya teşvik etmeye devam edeceğiz. Washington, diğer ülkelerdeki parmakları işaret etmek yerine, aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunların ele alınmasına odaklanmalıdır." dedi.