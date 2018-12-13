Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TSK'nın Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatına ilişkin, "Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı'na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır."