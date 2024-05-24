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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon çağımızın vebasıdır

'Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri' programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Dezenformasyon çağımızın vebasıdır. Reisi'nin vefatı sonrası yapılan dezenformasyonları da gördük.' dedi.

24 Mayıs 2024 Cuma 11:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon çağımızın vebasıdır
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programında konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

* Dezenformasyon çağımızın vebasıdır.

* Dezenformasyon sebebiyet verdiği hakikat kriziyle bugün gerçek anlamda bir demokrasi krizi yaşanmasının da müsebbibidir.

* Reisi'nin vefatı sonrası yapılan dezenformasyonları da gördük.

* Dezenformasyon küresel bir sorun. Dezenformasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor.

* Dezenformasyon, demokratik sistemlerin korunması için de mücadele edilmesi gereken küresel bir sorundur.

* Biz, dezenformasyonla mücadele etmeliyiz. Dezenformasyonun ne olduğunu bilmeli ve onunla mücadele etmeliyiz.

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