Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programında konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

* Dezenformasyon çağımızın vebasıdır.

* Dezenformasyon sebebiyet verdiği hakikat kriziyle bugün gerçek anlamda bir demokrasi krizi yaşanmasının da müsebbibidir.

* Reisi'nin vefatı sonrası yapılan dezenformasyonları da gördük.

* Dezenformasyon küresel bir sorun. Dezenformasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor.

* Dezenformasyon, demokratik sistemlerin korunması için de mücadele edilmesi gereken küresel bir sorundur.

* Biz, dezenformasyonla mücadele etmeliyiz. Dezenformasyonun ne olduğunu bilmeli ve onunla mücadele etmeliyiz.