Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programında konuştu.
Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:
* Dezenformasyon çağımızın vebasıdır.
* Dezenformasyon sebebiyet verdiği hakikat kriziyle bugün gerçek anlamda bir demokrasi krizi yaşanmasının da müsebbibidir.
* Reisi'nin vefatı sonrası yapılan dezenformasyonları da gördük.
* Dezenformasyon küresel bir sorun. Dezenformasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor.
* Dezenformasyon, demokratik sistemlerin korunması için de mücadele edilmesi gereken küresel bir sorundur.
* Biz, dezenformasyonla mücadele etmeliyiz. Dezenformasyonun ne olduğunu bilmeli ve onunla mücadele etmeliyiz.