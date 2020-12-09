Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Medipol Başakşehir’in rakibi Paris Saint Germain ile oynadığı maçta 4’üncü hakem Sebastian Coltescu’nun Pierre Webo’ya yönelik ırkçı tutumu nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.
Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum.
Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır" ifadelerini kullandı.