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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur.'

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır."

 

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