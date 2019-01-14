Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır."

Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir.

Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur.

Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye’deki uzantılarıyladır.

PYD ve YPG bir terör örgütüdür.

Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 14, 2019