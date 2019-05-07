Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yeni bir çözüm süreci yok Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yeni bir çözüm süreci yok. İmralı'nın mesajı Türkiye'nin PKK ile YPG, SDG arasında bağ olduğunu tezini güçlendiriyor