Altun: Cumhurbaşkanımızın Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmamıştır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul'la alakalı Sayın Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır."
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