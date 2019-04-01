Altun: Cumhurbaşkanımızın Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmamıştır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır."