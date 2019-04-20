Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Birliğimizi bozmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
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