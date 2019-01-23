Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Münbiç yol haritası gecikmeden hayata geçirilmeli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasa dışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD, YPG gibi bir terör örgütüne destek vererek farkında olmadan bölgede faaliyet gösteren ılımlı Özgür Suriye Ordusu gibi meşru aktörler ile yasa dışı unsurlar arasındaki çizgiyi flulaştırdı." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları söyledi:
"Suriye'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ayağa kalkmasını engellemek, savaşın yaralarını saracak fiziki ve toplumsal altyapıyı kurmak ve bu sayede vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarını engellemektir. ABD, Türkiye ile çalışarak Münbiç yol haritasının daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini sağlamalıdır. ABD, Suriye'deki güçlerinin çekilmesini Türk Silahlı Kuvvetleri ile eş güdüm içerisinde yapmalıdır."
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