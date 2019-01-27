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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye, Duhok halkı ile yakın iş birliğini sürdürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki provokasyonla ilgili, Türkiye'nin Duhok halkı ile yakın işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Bloomberg haber ajansına Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altun, Kuzey Irak’ın Duhok şehri yakınlarında bulunan bir askeri üssümüze yönelik terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi.

“Bugün yaşanan provokasyon sebebiyle herhangi bir kaybımız olmamakla birlikte birtakım ekipmanlar zarar görmüştür” ifadelerini kullanan Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üs çevresinde sivil kayıpları engellemek için gerekli önlemleri aldığını kaydetti.

Altun, sözlerine şu şekilde devam etti:

“PKK’lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK’lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye’nin Duhok halkıyla yakın işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ve bölgede sivil kayıpların engellenmesi için elinden gelen tüm gayreti sarfettiğini söyledi.

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