Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kaşıkçı mesajı: Adalet yerini bulmalı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyetin altını çizerek, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu hala bilmediklerini kaydetti.
- AA
Altun, Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımda, "BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
"ADALET YERİNİ BULMALI"
"Hala Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu bilmiyoruz." ifadesini kullanan Altun, adaletin yerine gelmesi gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kaşıkçı mesajı: Adalet yerini bulmalı
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