Altun, Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımda, "BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"ADALET YERİNİ BULMALI"

"Hala Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu bilmiyoruz." ifadesini kullanan Altun, adaletin yerine gelmesi gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kaşıkçı mesajı: Adalet yerini bulmalı