29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,648
  • 6,3882
  • 252.57
  • 99.849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Altun, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var” diyerek açıkça yalan söylemiştir.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sözlerine ithafen paylaşımda bulundu. 

Altun'un konuyla ilgili paylaşımı şu şekildedir:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Osaka’daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var” diyerek açıkça yalan söylemiştir."
 
Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir.
Osaka’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır.
 
G20 Liderler Zirvesi’nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Son dakika... TSK terör inlerini yerle bir etti

Son dakika... TSK terör inlerini yerle bir etti

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Rusya ABD'yi suçladı, İran'ı uyardı: Duygularla hareket etmeyin

Rusya ABD'yi suçladı, İran'ı uyardı: Duygularla hareket etmeyin

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

'Çocuklarımızı sapkın anlayışlara karşı eğitmek ve korumak hepimizin vazifesi'

'Çocuklarımızı sapkın anlayışlara karşı eğitmek ve korumak hepimizin vazifesi'
 

POPÜLER HABERLER

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Şimdiye kadar üretilmiş en havalı 10 Japon arabası

Şimdiye kadar üretilmiş en havalı 10 Japon arabası

Bir ülke daha yasakladı! İşte dünyadaki uygulamalar...

Bir ülke daha yasakladı! İşte dünyadaki uygulamalar...

Malatya'da üretildi... Bu bomba yangını vuracak

Malatya'da üretildi... Bu bomba yangını vuracak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA