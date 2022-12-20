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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimleri için 155 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

AA20 Aralık 2022 Salı 06:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 54 büro personeli, 69 koruma ve güvenlik görevlisi ve 32 destek personeli kadroları için başvurular 2-15 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Ön lisans mezunu adaylarının 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70, ortaöğretim mezunlarının ise P94 puan türünden en az 60 almış olması gerekiyor.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler "www.iletisim.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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