Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 4-5 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Bültende, Hatay'da bir vatandaşın tapulu arazisine Suriyeliler için çadır yerleştirildiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Afet bölgesinde evsiz kalan vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için çadır kent ve konteyner kent oluşturma zorunluluğu doğduğu, bu amaçla öncelikle kamu arazilerinin değerlendirildiği, yetmemesi halinde ise vatandaşlara ait yerlerin bedeli ödenmek suretiyle kullanıldığı bildirilen bültende, "İddiaya konu alan, üzerinde ve çevresinde düzensiz çadırların bulunduğu bir yer olup, sosyal medyada paylaşım yapan kişinin mülkiyeti değildir. Şahsın o alanda hayvanlarını otlattığı için çadırlardan rahatsız olduğu anlaşılmış, kişiye hayvanlarını otlatacağı kadar alan da bırakılarak talepleri karşılanmıştır." bilgisi verildi.

Sığınmacıların jandarma gözetiminde sınırdan Türkiye'ye girdiği iddia edilen görüntülerin Temmuz 2021'de çekildiği belirtilen bültende, görüntülerin, sığınmacıların Kurban Bayramı sebebiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçtiği anlara ait olduğu belirtildi ve sınırlardan jandarma gözetiminde veya izinsiz sığınmacı geçişinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

- ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ İDDİALAR YALANLANDI

Bültende, "Uluslararası Balkan Üniversitesinin sahibinin TBMM Başkanı Mustafa Şentop olduğu ve üniversitenin usulsüz diploma dağıttığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TBMM Basın Müşavirliğinin Şentop'un ilgili üniversiteye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesini temsil eden Meclis Başkanı sıfatıyla manevi destek vermek dışında üniversiteyle herhangi bir organik bağı bulunmadığını açıkladığına dikkati çekilen bültende, şöyle denildi:

"Uluslararası Balkan Üniversitesi, 26 Mart 2006'da Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan hayırseverlerin kurduğu bir üniversitedir. Sahibi, Üsküp Vakfı ve mütevelli heyetidir. Üniversite Rektörü Mehmet Dursun Erdem de tamamen Kuzey Makedonya devletinin kanun ve yönetmeliklerine uygun yabancı öğrenci kabulü yapıldığını açıklayarak iddiaların asılsız olduğunu belirtmiştir. Üniversitenin mezunlarının ülkemizde avukatlık, hakimlik veya savcılık mesleklerini yapabilmeleri için 2 yıl süren programla fark derslerini vermeleri mecburidir. İlgili süreçler, tamamen YÖK mevzuatına ve üniversitelerin akademik gerekliliklerine uygun yürütülmektedir."

Bodrum'da, Kürtçe konuştuğu için Kurtalanlı işçilerin saldırıya uğradığı iddiasının da yalanlandığı bültende, şunlar kaydedildi:

"1 Nisan Cumartesi Bodrum'da aynı şantiyede çalışan iki grup arasında malzeme taşıma konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıkmış ve işçiler birbirlerini darp etmişlerdir. Olayın akabinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 şahıs hakkında Bodrum Devlet Hastanesinde adli rapor düzenlenerek şahısların ifadeleri alınmış ve serbest bırakılmışlardır."

