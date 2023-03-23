Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ''Asrın Dayanışması'' kampanyası

Kampanya ile asrın felaketi karşısında devletin ve milletin topyekün ortaya koyduğu dayanışmanın önemi vurgulanıyor. "Birlikte Türkiye'yiz" sloganıyla başlatılan kampanyada, deprem afetinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için ortaya konulan mücadeleye ve yapılan çalışmalara dikkat çekiliyor. Kampanya kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından bir kamu spotu da yayımlandı.

Kamu spotunda depremin büyüklüğüne, arama kurtarma çalışmalarına, yardım faaliyetlerine, devletin ve STK'ların ve gönüllülerin dayanışma görüntülerine yer verildi.

Kamu spotunda, "En zor günümüzde omuz omuza verdik. Ben, sen yok, biz varız dedik.Beraber ağladık, beraber güldük. Umudumuzu hiç kaybetmedik.Ülkemize olan sevdamız ile yaşadık biz. Sarıp sarmalayan sıcacık bir yuvayız biz.Kalbimize yazmışız, ay ve yıldızı. Biz yüzyıllarız,bin yıllarız, yarınlarız. Biz Türkiye'yiz" ifadeleri yer aldı.

"DAYANIŞMA RUHUNU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, 6 Şubat tarihinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir yıkıma ve acıya yol açtığını belirtti.

Asrın felaketinin ilk anından itibaren devletin ve milletin tek yürek bir şekilde hareket ettiğini dile getiren Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, arama kurtarma ve yardım çalışmaları için deprem bölgede seferber oldu. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin tarifi imkansız acılarını azaltmak, yaralarını sarmak ve felaketin yıkıcı sonuçlarıyla cesaret ve kararlılıkla mücadele etmek amacıyla devletimiz ve milletimiz bütün dünyaya örnek olan asrın dayanışmasını gösterdi. Ortaya konulan bu dayanışma ruhunu daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin bu acı günleri geride bırakarak, yaralarını sarmak, vatandaşlarımızı bir an önce konutlarına kavuşturmak, bölgeyi yeniden inşa ve ihya etmek için biz de var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacağız. Ben tekrardan bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımıza şifa diliyorum. Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın."