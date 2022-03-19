Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hazırladı, beğeni yağdı: Birlikte Türkiye'yiz

AA 19 Mart 2022 Cumartesi 13:05 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 13:17

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine vurgu yapan "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı yayınlandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkı için hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.



Sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının klibinde Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı. Türkiye'nin mega projelerinin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsünden görüntülere de yer verildi.

Fahrettin Altun, şarkıya ilişkin paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye'miz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan. Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var. Hikayemiz burada, sazımız burada, sözümüz burada. Kalbimiz burada, burası için atıyor. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Kıymetli sanatçı Şükriye Tutkun'a bu değerli çalışması için duygularımıza tercüman olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadife sesi bu güzel memlekette hep var olsun."

"Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının sözleri şöyle:

"Biiznillah...

İnandık Hak yoluna

Kefil O'dur kuluna

Düşkünüz sevdasına

Vatanın bekasına

Kurbanım salasına

Canım yetene kadar

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek

Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar

Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz

Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar

Elhamdülillah...

Tarihe ışık tutan

Mazluma kucak açan

Dünyaya örnek olan

Geçmişten geleceğe

Ümmete sahip çıkan

Recep Tayyip Erdoğan

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek

Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar

Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz."