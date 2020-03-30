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  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Başkan Erdoğan ulusa seslenecek
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Başkan Erdoğan ulusa seslenecek

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından ulusa seslenmesi bekleniyor

30 Mart 2020 Pazartesi 14:59 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:09
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Geleneksel Türk kılıçları, asırlık yöntemle yeniden hayat buluyor

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