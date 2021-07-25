Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden şehit askerler için başsağlığı mesajları

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 07:19 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 07:20

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da "Fırat Kalkanı bölgesinde askeri aracımıza gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Allah acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Maalesef vatan savunmasında 2 kahraman evladımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine baş sağlığı diliyorum. PKK denen katil sürüsüyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." paylaşımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim yaralı askerlerimize de acil şifalar versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı dilerim. Saldırıda yaralanan iki evladımızın tez zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Fırat Kalkanı bölgesinde bir askeri aracımıza teröristlerce yapılan saldırıda iki askerimiz şehit oldu. İki askerimiz yaralı. Milletimizin iki kahramanına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.