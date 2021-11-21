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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak. Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde. Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

21 Kasım 2021 Pazar 12:06 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 12:06
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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantıda Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılacak.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde. Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Ekonomideki son verilerin de değerlendirileceği toplantıda, masadaki bir diğer konu koronavirüsle mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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