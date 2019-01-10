11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4969
  • 6,3514
  • 228.353
  • 91.156
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı ve bazı bakanlıkların teşkilatlarına ilişkin düzenlemeler yer aldı. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu. 

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari İşler Başkanlığına bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi. 

Kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bilim insanları duyurdu: Böylesi ikinci kez oldu

Bilim insanları duyurdu: Böylesi ikinci kez oldu

Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

İran'dan ABD donanmasını kızdıracak itiraf geldi

İran'dan ABD donanmasını kızdıracak itiraf geldi

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

Canlı yayında açıkladı: Uluslararası çapta rezil olabiliriz

Canlı yayında açıkladı: Uluslararası çapta rezil olabiliriz

Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

ABD yine vurdu: Hepsi imha edildi

ABD yine vurdu: Hepsi imha edildi

Trump'ın oğlundan tansiyonu yükseltecek hamle

Trump'ın oğlundan tansiyonu yükseltecek hamle
 

POPÜLER HABERLER

Palu ailesine baskın! Canlı yayında izlediler

Palu ailesine baskın! Canlı yayında izlediler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA