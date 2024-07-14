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''Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'' 15 Temmuz'da darbecilerin hedefi oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu darbecilerin 15 Temmuz 2016'da Ankara'daki hedeflerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, o gece darbecilerin kontrolündeki savaş uçaklarından bomba atıldı. Milletin evi ve çevresinde demokrasiye sahip çıkan 31 vatandaş şehit düştü, 188 kişi de gazi oldu.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 11:36 - Güncelleme:
''Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'' 15 Temmuz'da darbecilerin hedefi oldu
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AA muhabiri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşananları derledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 00.24'te CNN Türk'e bağlanarak halkı meydanlara davet etmesi, darbe girişiminin kırılma noktası oldu. Demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara inen binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde de toplandı.

Saat 02.30'u gösterirken darbeciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı. Tanklarla Beştepe'ye yönelen darbeciler, helikopterlerden de indirme yapmak istedi. 6 tank ve iniş yapmayı deneyen helikopterler engellendi, 3'ü üst rütbeli 13 asker gözaltına alındı.

Ele geçirdikleri savaş uçaklarıyla Ankara semalarında alçak uçuşa geçen darbeciler günün aydınlanmasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hedef aldı. Darbe girişimi içinde yer alan eski pilot üsteğmen Müslim Macit'in kullandığı F-16 ile saat 06.19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına 2 bomba attı.

Bombalar, Millet Camisi'nin önüne park etmiş araçlardan birinin üzerine düştü. Saat 07.00'yi gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu kavşağa da askeri uçaktan bomba atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde darbecilerin saldırısı sonucu demokrasiye sahip çıkan 31 vatandaş şehit düştü, 188 kişi de gazi oldu.

- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI

15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında Türk milletinin gösterdiği mücadele ve kazanılan demokrasi zaferinin ölümsüzleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Şehitler Anıtı yapıldı.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısına yapılan anıt, kaideleriyle birlikte yaklaşık 34 metre uzunlukta. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet"i simgeleyen 4 figürün işlendiği anıtın, 4 yüzü bulunuyor.

Anıtın bir yüzünde, 81 insan figürünün ellerindeki bayraklarla gösterdikleri milli mücadele anlatılmaya çalışırken diğer yüzünde ise Türkiye haritası ve 81 ilin ismi yazıyor.

Bir yüzünde Cumhurbaşkanlığı forsu ve altında da Türk devletlerini simgeleyen yıldızların yer aldığı anıtın en üst noktasında, 7 bölgeyi temsil eden insan figürlerinin taşıdığı ay yıldız şeklindeki tepe tacı bulunuyor.

Anıtın içe bakan 4 yüzeyinde ise 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin taş baskı portre ve isimleri yer alıyor.

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