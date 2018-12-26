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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de beyaza büründü

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe Millet Camisi'nin kar altındaki fotoğrafları paylaşıldı.

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Ankara'da gece boyunca etkili olan yoğun kar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresini de beyaza bürüyerek, güzel manzaralar oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığının Twitter ve Instagram hesaplarında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe Millet Camisi'nin kar manzaralı fotoğraflarına yer verildi.

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