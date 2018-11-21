Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde ana gündem maddesi ''yerel seçimlerde ittifak'' olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul saat 16.00'da başladı. Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 16 Ekim'de gerçekleştirmişti.