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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'enerji' toplantısı

CUMHURBAŞAKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, enerji alanındaki sorunlar ile bu kapsamda mevzuattaki eksiklerin konu edildiği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DHA20 Haziran 2020 Cumartesi 15:28 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:28
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin yapılmakta olan çalışmalar kapsamında düzenlenen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Üst düzey geniş katılımlı video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıda madencilikte idari sürecin sadeleştirilerek ruhsat alım sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar ile lisanssız elektrik üretimi ile tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi, böylece üretilen elektriğin tüketilen yere kadar taşınması için gerekli olan yatırım, işletme ihtiyaçları ve kayıpların azaltılmasının amaçlandığı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin lisanssız işletilebilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

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