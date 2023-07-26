Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN, ERDOĞAN'IN, ABBAS VE HENİYYE İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesinde, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün, barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Erdoğan'ın, Abbas ve Heniyye'yi Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın, Filistin'in, Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Erdoğan'ın görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediği de aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün, barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze'ye uygulanan ablukayı kabul etmediklerini belirterek, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı."